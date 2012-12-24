Президент нагородив вінницького енергетика орденом

«За заслуги»

З нагоди дня енергетика Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 709/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня енергетика» відзначив вінницького енергетика. У документі, зокрема, сказано: «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного енергетичного комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю: Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня НАВРОЦЬКОГО Євгенія Миколайовича - директора Південно-Західної електроенергетичної системи державного підприємства «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», м. Вінниця».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter