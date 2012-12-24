Президент нагородив вінницького енергетика орденом
10:20, 24 грудня 2012Вінниця
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«За заслуги»
З нагоди дня енергетика Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 709/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня енергетика» відзначив вінницького енергетика.
У документі, зокрема, сказано:
«За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного енергетичного комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня НАВРОЦЬКОГО Євгенія Миколайовича - директора Південно-Західної електроенергетичної системи державного підприємства «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», м. Вінниця».
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