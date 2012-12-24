Увечері чоловік пішов по воду і втопився

22 грудня о 08:44 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Митиник в криниці виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Як стало відомо, 63-річний чоловік пішов ввечері по воду та не повернувся.

Вранці дружина загиблого пішла по воду та виявила там тіло чоловіка. Прибувши на місце події, рятувальники дістали тіло небіжчика.



Ймовірна причина загибелі - необережне поводження біля криниці під час витягування води.