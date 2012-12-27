"Свобода" влаштувала бюджетний скандал

26 грудня 2012 року відбулася чергова сесія Чечельницької районної ради Вінницької області, на якій розглядалося питання ухвалення районного бюджету. Депутати від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" наголошують, що запропонований проект – це бюджет "проїдання", і проголосували проти його ухвалення, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода"

Депутати від ВО "Свобода" В. Воліковський, О. Шевчук, М. Кича голосували проти проекту бюджету (3 із 23-х присутніх депутатів), чим "викликали шквал обурення з боку ставлеників Партії регіонів і Народної партії (Литвина)".

Голова Чечельницької районної організації ВО "Свобода", депутат райради Валентин Воліковський прокоментував позицію націоналістів/

- Ми голосували проти бюджету Партії регіонів, оскільки вважаємо його бюджетом "проїдання". В проекті зменшена видаткова частина. Крім того, депутатам не було роздано жодного матеріалу із порівняльними таблицями, щоби можна було завчасно ознайомитися з проектом і вивчити його. Тому ми не підтримали кота в мішку.

Як йдеться у повідомленні, депутати-свободівці єдині голосували проти рішення про надбавки голові й заступнику Чечельницької районної ради. Відповідно до цього рішення заступнику й голові райради дозволено преміювання щомісячно в розмірі 50% від посадового окладу, а також до державних, професійних, ювілейних дат надавати матеріальну допомогу для вирішення соціальних, побутових питань і допомогу на оздоровлення в розмірі середньої місячної зарплатні або посадового окладу, встановлено надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важкої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування.