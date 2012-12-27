За наїзд на пішоходному переході водій отримає 3 роки покарання

У Вінниці на перехресті вулиць Чехова-Іванова "Lanos" наїхав на чоловіка

Про це повідомляє прес-служба УМВС у Вінницькій області.

26 грудня, близько 7-ї год ранку, у Вінниці в районі перехрестя вулиць Чехова-Іванова водій автомобіля «Део-Ланос» на пішохідному переході допустив наїзд на 43-річного пішохода.

Внаслідок ДТП, чоловік, який переходив через вулицю, отримав численні травми та госпіталізований в травматологічне відділення лікарні.

В діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Максимальне покарання за таке правопорушення - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.