Мовчана викликають «на килим» до Арбузова

Губернаторам областей надали можливість особистих зустрічей з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим, під час яких обговорюватимуться шляхи розв'язання соціально-економічних проблем.

Як повідомляє повідомляє прес-служба першого віце-прем'єра, зустріч Арбузова з головою Вінницької ОДА Іваном Мовчаном призначена на 11 січня.

За рішенням першого віце-прем’єр-міністра, у зустрічах з головами ОДА братимуть участь й керівники міністерств та відомств, у безпосередній компетенції яких знаходиться розв’язання порушених питань. Зокрема, йдеться про зустрічі з керівництвом Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Міністерства доходів і зборів, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури та Мінрегіону, а також підсумкові - з першим віце-прем’єр-міністром Сергієм Арбузовим та віце-прем’єр-міністром Олександром Вілкулом.

Кожен керівник регіону матиме змогу зустрітися із керівництвом міністерств приблизно раз на місяць.