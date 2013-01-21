Літня жінка потрапила під поїзд
12:00, 21 січня 2013Вінниця
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Загинула на місці події
20 січня о 12:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії вантажного парку «Подільський» ст.Жмеринка маневровим потягом було здійснено наїзд на 71-річну жительку села Подільське,
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Потерпіла намагалася перейти колії. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.
Обставини встановлюються.
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