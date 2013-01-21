Охоронець з подружкою вкрали з ферми поросят

17 січня до Теплицького райвідділу міліції звернувся директор приватного підприємства в смт. Теплик. За повідомленням заявника, з приміщення свиноферми його господарства в селі Пологи скоєна крадіжка двох поросят, вагою 6-8 кг кожне.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, працівниками міліції встановлено, що до скоєння правопорушення можуть бути причетними жителі цього ж села: 44-річна жінка та охоронник підприємства. Крадене вилучено.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).