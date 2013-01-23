7 млн грн винні вінничанам 42 підприємства

На Вінниччині 42 підприємства-банкрути заборгували людям 7 млн грн. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький на нараді, що відбулась 22 січня. На засіданні були присутні перший заступник начальника Головного управління праці та соцзахисту облдержадміністрації Людмила Каратаєва, заступник начальника управління юстиції у Вінницькій області Тетяна Вінницька, представники комітетів-кредиторів та арбітражної служби.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Володимир Барецький зазначив, що станом на 1 січня 2013 року в області нараховується 42 підприємства-банкрути, левова частка яких – підприємства спиртової галузі . Заборгованість по виплаті заробітної плати становить 7 млн. грн.

Володимир Барецький підкреслив, що в зв’язку з ситуацією, яка склалася, голова облдержадміністрації Іван Мовчан поставив завдання перед керівниками відповідних служб щодо детального вивчення даного питання та проведенні відповідної роботи з арбітражними керуючими і головами комітетів-кредиторів з метою погашення заборгованості по зарплаті в найкоротший термін.

У ході наради заступник голови облдержадміністрації доручив Головному управлінню юстиції Вінницької області спільно з Головним управлінням праці та соціального захисту населення ОДА дослідити фінансовий стан кожного підприємства-банкрута та визначити реальну можливість погашення ними зарплатних боргів.





