Комісії обласної ради підуть в люди

З метою залучення громадськості до обговорення актуальних питань життя області, постійні комісії обласної Ради готуються провести виїзні засідання.

Про це повідомляє прес-служба обласної ради.

Так, наступного місяця виїзне спільне засідання готують постійні комісії з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів, територій та благоустрою (Андрусишин М.О.) та з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження (Бойчук І.А.).

Головним питанням виїзного засідання визначене «Про стан забезпечення населення області якісною питною водою та перспективи вирішення проблемних питань у сфері водопостачання».

Як повідомив Микола Андрусишин, до участі у заході запрошуються голови профільних постійних комісій обласної та районних рад, начальники галузевих управлінь, експерти та представники громадських організацій.

