У безробітного вилучили обріз та гранату

Обріз гладкоствольної мисливської рушниці та гранату «Ф-1» вилучили працівники міліції у жителя міста Тульчин.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у вінницькій області.

Працівники Тульчинського райвідділу міліції в ході проведення оперативно-профілактичних заходів в одній із кімнат житлового будинку, який належить 52-річному непрацюючому місцевому жителю, виявили та вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці 1957 року випуску калібру 16 мм та гранату «Ф-1» без запалу.

Чоловік довгий час захоплюється зброєю та полюванням. Має зареєстровану мисливську рушницю та відповідні на неї документи. Що стосується виявленого міліціонерами обрізу та гранати, чоловік пояснив, що знайшов їх у старому будинку своїх батьків під час проведення будівельних робіт. Про знахідку він вирішив не повідомляти в міліції, залишив її собі.

Вилучена зброя направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС для встановлення її походження.

В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.