Вінничани масово б‘ють термометри
12:20, 28 січня 2013Вінниця
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За день - шість разів
27 січня рятувальники обласного центру шість разів проводили демеркуризацію ртуті в оселях громадян. В усіх випадках небезпечний метал розливався через порушення цілісності медичних термометрів. Постраждалі відсутні.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Рятувальники, в свою чергу, звертаються до мешканців області бути більш обережними в користуванні термометрами, ртутними тонометрами тощо. Слід завжди пам’ятати, що сріблястий метал відноситься до ряду отруйних і є небезпечним для людей. Загалом, з початку року бійці служби «101» вже 15 разів виїжджали на проведення демеркуризації ртуті в помешканнях жителів області.
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