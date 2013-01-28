Вінничани масово б‘ють термометри

27 січня рятувальники обласного центру шість разів проводили демеркуризацію ртуті в оселях громадян. В усіх випадках небезпечний метал розливався через порушення цілісності медичних термометрів. Постраждалі відсутні.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Рятувальники, в свою чергу, звертаються до мешканців області бути більш обережними в користуванні термометрами, ртутними тонометрами тощо. Слід завжди пам’ятати, що сріблястий метал відноситься до ряду отруйних і є небезпечним для людей. Загалом, з початку року бійці служби «101» вже 15 разів виїжджали на проведення демеркуризації ртуті в помешканнях жителів області.

