На "Поділлі" зіткнулись три авто

28 січня близько 13:00 по вул. Зодчих у м. Вінниці, навпроти буд. №28, авто «ДЕУ СЕНС», за кермом якого був 29-річний житель м.Гайсин, який розвертався зіткнувся з авто «СІТРОЕН». За його кермом був 25-річний вінничанин, який рухався у попутному напрямку зі сторони вул. Скалецького до вул.Пирогова.

Про це повідомляє служба профілактики УДАІ у Вінницькій області.

Внаслідок цього «ДЕУ СЕНС» ще зіткнувся з авто «ВАЗ 217030», під керуванням 27-річного вінничанина, який стояв біля правого краю проїздної частини.

Після пригоди 48-річна пасажирка авто «ДЕУ СЕНС» з Гайсина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до хірургічного відділення МКЛ ШМД м. Вінниці.