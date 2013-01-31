730 вінничан мають зарплату 3000 гривень

Із двох з половиною тисяч до трьох тисяч гривень зросла у 2012 році середня заробітна плата працівників підприємств Вінниці, підпорядкованих департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, передаає раідо "Місто над Бугом".

- Це стало можливим завдяки 10-відсотковому зростанню доходів підприємств – із 60 до 66 мільйонів гривень, - каже директор департаменту Ігор Корольчук.

За його словами, сьогодні у сфері благоустрою Вінниці працює 730 чоловік.