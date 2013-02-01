Підприємців-платників єдиного податку стало на 13% більше

На понад 13 відсотків зросла на Вінниччині кількість підприємців-платників єдиного податку – фізичних осіб.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Вінницькій області.

Наразі їх нараховується 41665, у той час як на початок 2012 року – 36749.

Переважна більшість зареєстрованих спрощенців, тобто 53,3 відсотка, відносяться до другої групи оподаткування.

До першої - 17 з половиною відсотків підприємців.

У той же час до п'ятої групи оподаткування входить лише 2 суб'єкти підприємницької діяльності.

