Вінниччина – лідер з розкрадання коштів на ремонт доріг

Генпрокуратура провела масштабну перевірку, результати якої показали, що за останні два роки при ремонті доріг було завищення обсягів і вартості робіт на 177 млн. грн. Всього ж збитки бюджету склали 250 млн. грн.

Як виявилося, незаконною в Україні є кожна третя угода з підрядником. Щодня чиновники крадуть у держави сотні тисяч гривень, повідомляє ТСН.

Правоохоронці підготували відеоподборку про зловживання на будівництві та ремонті доріг. На показаних у ГПУ кадрах - розбиті автомобілі, розбитий асфальт і непутящий ремонт вибоїн, які латають у сніг та дощ. Пояснюють: замість шару до 5 см, роблять всього 2 см, а інші «економлять» по кишенях. Тонкий асфальт пропускає воду, що під час морозів замерзає, а з потеплінням руйнує дорогу.

Зокрема, в Умані Черкаської області чиновники примудрилися розкрасти 30 млн гривень, навіть не розгортаючи на дорогах техніки - без будь-якої імітації робіт. Чиновники лише перевели безготівковий транш у готівку і привласнили кошти.

На Сумщині під час капітального ремонту траси Київ-Москва будівельники вкрали 5 млні гривень. За це тепер судять близько десятка осіб, яким загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

До відповіді генпрокурор Віктор Пшонка закликав міністра інфраструктури Володимира Козака. Той претензіями здивувався: мовляв, автодороги в його відомстві - ще не найгірші.

«Я глибоко переконаний, що у нас проблеми не тільки в автодорожньому, але і в залізничному і авіаційному секторі, які ми повинні, звичайно, усувати», - пояснив міністр.

У свою чергу, керівник «Укравтодору» пообіцяв реформувати галузь. Присутні йому не повірили.

З-за жахливої якості доріг у минулому році в Україні загинули 44 людини, а травмувалися 290 людей. І це тільки за офіційною статистикою, яка визнає далеко не всі випадки ДТП з вини стану покриття.

За тнформации сайту «Главред», лідерами за розкрадання коштів стали Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Івано-франківська та Київська області - були виявлені держзакупівлі без відповідних процедур на суму понад 45 млн. грн.

