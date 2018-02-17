Доба в зоні АТО: 20 обстрілів, постраждали двоє українських бійців

Російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зазначають у штабі.

Минулої доби, 15 лютого, в зоні проведення АТО зафіксовано 20 прицільних обстрілів бойовиками позицій українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів поранено одного українського військового, ще один отримав бойове травмування.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зазначають у штабі.

«На Луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги. Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п’яти годин. Також у цьому районі противник застосував міномети різних калібрів та цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська і Троїцького», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Кримського. На інших ділянках бойовики порушували перемир’я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, бойовики провокували українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука, додають у штабі.