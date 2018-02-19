Один з ліквідованих у Сирії найманців навчав на Донбасі терористів Прилєпіна (фото)

Капітан ГРУ у відставці Ігор Косотуров служив у батальйоні терориста "ДНР" Прилєпіна.

Колишній військовослужбовець 12 бригади ГРУ РФ, 45-річний житель Азбест Свердловської області Ігор Косотуров, ліквідований у Сирії, раніше виступав інструктором з бойової підготовки батальйону російського письменника, терориста "ДНР" Захара Прилєпіна.

Про це повідомили колишні терористи, які воювали на Донбасі, передає Znak.com.

"Щоб помилкових розмов не було, ще один загиблий у Сирії — капітан ГРУ у відставці Ігор Косотуров дійсно служив у нас у батальйоні. Косотур — такий і був у нього позивний", — написав Прилєпін на своїй сторінці у Facebook.

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Російський письменник-терорист також додав, що багато бойовиків Донбасу їдуть до Сирії, потім "повертаються і знову служать тут".

"У тому числі і тому, що всупереч розхожим міфам, платять тут копійки — зарплата 15, 16 тис. рублів, максимум 20. У Сирії більше. Але мужики наші — донецькі, російські, татарські, осетинські, бурятські — тягнуть обидві війни, як свої", — пояснив Прилєпін.

Йдеться про так званий батальйон спеціального призначення "ДНР", "командиром" якого є член "Другой Росии" Сергій Фомченков. Терорист Прилєпін з осені 2016 року обіймає посаду заступника командира цього батальйону по роботі з особовим складом.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнера». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян внаслідок авіаудару США в Сирії на початку лютого.