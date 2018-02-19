Білоруських миротворців на Донбасі не буде без присутності НАТО у регіоні – МЗС

У МЗС України наголошують, що миротворчий контингент має бути на кордоні України з Росією.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що білоруських миротворців на Донбасі не буде, якщо в регіоні не буде миротворців з країн-членів Організації північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

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"Наскільки я знаю, то Білорусь не полишила ОДКБ і є членом цієї організації. А якщо ми виключаємо НАТО, то дуже логічно, щоб ми не розмовляли про те, що країни ОДКБ також беруть участь у цій місії", - сказала Зеркаль.

Говорячи про розгортання миротворців, дипломат також наголосила, що терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" не є стороною конфлікту, тому з ними Україна не буде вести перемовини з цього питання.

"Це зрозуміло не тільки нам, а і всім нашим Західним партнерам", - заявила Зеркаль.

Вона додала, що зустрічі спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим проводяться для того, щоби "змусити Росію зрозуміти, що грати по їх правилах ніхто не буде".

"Зараз я думаю, що основне і дійсно ключове питання, що миротворці мають бути на кордоні України з Росією. І потім як буде розгортатися місія поетапно. Дискусія з цього приводу вже триває певний час", - заявила Зеркаль.