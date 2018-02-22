Українські військові знищили ворожу БМП під Докучаєвськом (відео)
20:15, 22 лютого 2018Війна
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Ворожа бойова машина піхоти, ймовірно, виїхала на розвідку. Та українські військові її знищили.
На Донбасі знищена ворожа БМП / Скріншот
На Донбасі, поблизу окупованого Докучаєвська, українські військові знищили бойову машину піхоти проросійських терористів.
Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі"Сьогодні завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи "Моспіно" Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська було знищено бойову машину піхоти противника", - йдеться у повідомлення штабу АТО в Facebook.
Зазначається, що екіпаж БМП, ймовірно, вів розвідку передових сил українських захисників.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові ліквідували ДРГ бойовиків у Широкиному, є полонені та знищені.
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