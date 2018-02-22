Українські військові знищили ворожу БМП під Докучаєвськом (відео)

Ворожа бойова машина піхоти, ймовірно, виїхала на розвідку. Та українські військові її знищили.

На Донбасі, поблизу окупованого Докучаєвська, українські військові знищили бойову машину піхоти проросійських терористів.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі"Сьогодні завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи "Моспіно" Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська було знищено бойову машину піхоти противника", - йдеться у повідомлення штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що екіпаж БМП, ймовірно, вів розвідку передових сил українських захисників.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові ліквідували ДРГ бойовиків у Широкиному, є полонені та знищені.