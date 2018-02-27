Доба в АТО: троє українських бійців отримали поранення

За минулу добу бойовики провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

За 26 лютого бойовики провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. В результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Про це повідомив прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку окупанти застосували 120-мм міномети в районі Пісок. В обідній час супротивник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. У селищі Кам'янка окупанти використовували стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку окупанти випустили більше десяти мін калібру 120-мм у бік Троїцького.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі загинув український військовий 1998 року народження.