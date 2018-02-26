На Донбасі загинув український військовий 1998 року народження

За минулу добу один український воїн загинув, ще одного поранено.

Стан пораненого минулої доби в зоні АТО українського військового оцінюється як задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: загинув військовий, ще один отримав поранення"На превеликий жаль, минула доба знову принесла втрату. Внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один наш військовий 1998 року народження... Окрім цього, внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий, його евакуйовано до військового мобільного госпіталя, де він отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Стан здоров'я нашого захисника оцінюється як задовільний", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів позицій сил АТО, один український воїн загинув, ще одного поранено.