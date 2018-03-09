"Використовував "кабанячі стежки": Тимчук звернув увагу на цікаву деталь затримання Рубана

За даними "Інформаційного опору", Рубан для цього використовував так звані "кабанячі стежки", які пролягають в обхід блок-постів.

Ще в лютому 2017 Служба безпеки України заборонила Володимиру Рубану в'їзд на окуповані території. Але керівник "Офіцерського корпусу" продовжував їздити в ОРДЛО, ще й возив з собою туди народних депутатів України.

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За даними "Інформаційного опору", Рубан для цього використовував так звані "кабанячі стежки", які пролягають в обхід блок-постів. Однак на цей раз вирішив повертатися з окупованих територій через КПВВ, де і був затриманий.

Керівник "ІС" Дмитро Тимчук також звернув увагу, що Віктор Медведчук, чиїм соратником і був Рубан, вирішив "ризикнути" їм, щоб вивести цю партію зброї саме зараз.

"Видно, завдання була термінова. Цікаво також, що з боку бойовиків Рубан пройшов "контроль" на блок-постах без проблем", – зазначив Дмитро Тимчук.

Раніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа заявив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана. Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під поглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.