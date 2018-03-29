В зоні АТО одного українського бійця поранено, ще один дістав бойову травму

Від початку доби агресор здійснив 32 обстріли позицій Збройних сил України.

Сьогодні одного українського військовослужбовця на Донбасі було поранено, ще один - дістав бойову травму.

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Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню - від початку доби окупанти здійснили 32 обстріли позицій сил АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БПМ бойовики обстріляли укріплення українських військовослужбовців в районі Павлополя.

Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети і стрілецьку зброю - поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Піщевика.

Крім цього, під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки і Кам’янки, а стрілецької зброї - Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя.

Також БМП окупанти застосували по позиціях українських військовослужбовців біля Гнутового, Талаківки і Піщевика.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали укріплення сил АТО неподалік Луганського.

«Унаслідок ворожого вогню одного українського захисника поранено. Ще один воїн дістав бойове травмування. Обох військовослужбовців оперативно доставлено до лікувального закладу. Їм надано необхідну медичну допомогу», - поінформували у штабі АТО.