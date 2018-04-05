Журналісти показали, як українські воїни у Чистий четвер готуються до Великодня (відео)

На Донбасі військові говорять про відносне затишшя.

Хоч великоднього перемир'я бойовики і не дотримуються, українські військові говорять про відносне затишшя.

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Його вони у Чистий четвер використовують для власних потреб: влаштовують лазню, чепуряться, а ще лікують зуби та перевіряють легені. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, православні християни сьогодні, 5 квітня, відзначають Великий Четвер, який в народі називають Чистим – день встановлення Євхаристії, Таїнства Причастя.

У Чистий четвер необхідно влаштувати генеральне прибирання. Причому чистота повинна здійснюватися не тільки фізично - прибирання, купання, але і духовно - необхідно позбутися від поганих думок.