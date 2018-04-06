Сенатор США розповів про рішення влади передати Україні снайперські комплекси

Одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії.

Американський сенатор Роберт Портман, під час візиту в Україну, пообіцяв, що на додачу до "Джавелінів" США нададуть ЗСУ снайперські комплекси.

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Про це інформує Голос Америки. "Адміністрація Трампа тримає чітку лінію підтримки України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальною зброю для захисту", - додав Портман.

Він підкреслив, що, крім "Джавелінів", незабаром Україна отримає і снайперські комплекси.

"Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були викликані, швидше за все, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії", - сказав Портман.

Нагадаємо, США заклали у своєму оборонному бюджеті на 2018 рік 350 млн доларів на допомогу Україні.