Росія розмістила біля кордонів України чотири ракетні бригади, озброєні "Іскандерами" - Турчинов

11:49, 13 квітня 2018
Війна
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Турчинов розповів про наближені до українського кордону війська РФ / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

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«Я хочу звернути увагу на ракетні війська РФ, які безпосередньо наближені до нашого кордону – це чотири ракетні бригади, які озброєні сучасними ракетними системами «Іскандер», - заявив він.

Турчинов зазначив, що «сьогодні є дві модифікації «Іскандер». Балістична ракета вражає цілі на дальності 500 км, але сьогодні «Іскандер-К» забезпечується крилатими ракетами, які можуть знищувати ціль на відстані до 2,5 тис. км».

За словами Турчинова, це є демонстративним виходом Росії з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності.

«Це загрожує не тільки Україні, це фактично загроза всім європейським країнам, тому що час ракетної атаки зменшується до хвилин, а не годин», - додав він.

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Теги: #Росія#Турчинов#війська