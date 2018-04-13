Росія розмістила біля кордонів України чотири ракетні бригади, озброєні "Іскандерами" - Турчинов

Секретар РНБО відзначив, що «це загрожує не тільки Україні, це фактично загроза всім європейським країнам».

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія розмістила біля кордонів України чотири ракетні бригади, озброєні ракетними комплексами «Іскандер»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

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«Я хочу звернути увагу на ракетні війська РФ, які безпосередньо наближені до нашого кордону – це чотири ракетні бригади, які озброєні сучасними ракетними системами «Іскандер», - заявив він.

Турчинов зазначив, що «сьогодні є дві модифікації «Іскандер». Балістична ракета вражає цілі на дальності 500 км, але сьогодні «Іскандер-К» забезпечується крилатими ракетами, які можуть знищувати ціль на відстані до 2,5 тис. км».

За словами Турчинова, це є демонстративним виходом Росії з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності.

«Це загрожує не тільки Україні, це фактично загроза всім європейським країнам, тому що час ракетної атаки зменшується до хвилин, а не годин», - додав він.