Снайпер бойовиків застрелив українського військового біля Пісків (відео)
13:15, 13 квітня 2018Війна
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Загалом за добу бойовики 66 разів обстрілювали позиції ЗСУ.
Снайпер бойовиків застрелив бійця Дениса Начосного
Вночі в районі Пісків на Донеччині загинув український воїн. Снайпер бойовиків застрелив військового Дениса Начосного.
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Він був бійцем 34-го окремого мотопіхотного батальйону, житель Геничеська. Цю інформацію оприлюднили ЗМІ Херсонщини. Чоловік щойно повернувся із відпустки на передову.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн отримав поранення.
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