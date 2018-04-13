Снайпер бойовиків застрелив українського військового біля Пісків (відео)

13:15, 13 квітня 2018
Війна
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Він був бійцем 34-го окремого мотопіхотного батальйону, житель Геничеська. Цю інформацію оприлюднили ЗМІ Херсонщини. Чоловік щойно повернувся із відпустки на передову.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн отримав поранення.

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Теги: #АТО#Донбас#військовий#Піски