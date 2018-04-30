"До останнього клаптику української землі": Порошенко розповів, коли завершиться протистояння агресії РФ

Президент заявив про початок військової операції під керівництвом ЗСУ для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі на Донбасі та в Криму.

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Про це Порошенко сказав під час наради з керівниками силових відомств.

«З сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року, широкомасштабна Антитерористична операція на території Донецької та Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом Збройних сил України для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави», - зазначив він.

«АТО закінчилася, протистояння агресії, відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі, причому як на території Донецької та Луганської областей, так і на території окупованого Криму, і це принципова наша позиція», - додав президент.