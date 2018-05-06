Тука пояснив, чому Javelin немає на лінії зіткнення на Донбасі

Javelin залишається єдиною протитанковою зброєю третього покоління.

За умовами США Україна не може використовувати отримані американські ПТРК Javelin на лінії зіткнення на Донбасі, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

В ефірі "Прямого" він зазначив, що після появи в Україні американської зброї, на російських пропагандистських каналах у різних ток-шоу "влаштували дурдом тихий протягом двох днів".

"Справа в тому, що Javelin, як би хто там не надував свої щоки, в світі єдина протитанкова зброя третього покоління. Той комплекс, яким так пишаються росіяни, "Корнет", він покоління 2+", — сказав Тука.

Також заступник міністра пояснив, чому отримана летальна зброя поки нічого хорошого не несе для українських військових.

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"Так, на сьогоднішній день є певні обмеження, які прийняті у відношенні України. Умова – не використовувати ці комплекси безпосередньо на лінії зіткнення. Але треба розуміти, що це обмеження може бути скасовано у будь-який момент. Я постійно тримаю зв'язок з нашими військовослужбовцями — від солдатів до генералів. Дуже поширена ситуація протягом останнього року, коли броньована техніка — від БТР або БМП, або танк противника виїжджає на певну відстань, півтора кілометра або два по-різному, і відчуває повну безкарність. Ми можемо застосовувати згідно з Мінським домовленостями виключно міномети калібру 80, а такою зброєю вразити танк практично неможливо, вони починають розстрілювати позиції наших воїнів", — пояснив він.

Раніше Держдеп США заявив, що Україна вже отримала протитанкові системи Javelin. Однак американські дипломати виявилися надзвичайно скупі на деталі та обставини даних поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що експерт оцінив роль Javelin у зміцненні обороноздатності України.