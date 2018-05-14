В Авдіївці рятуючи життя пораненого бійця загинув військовий медик 95-ї бригади

Загиблий медик після закінчення медичного коледжу проходив службу в 95-й десантно-штурмовій бригаді.

У ніч проти 13 травня під час виконання військових обов'язків у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув уродженець с. Миколаївка Полтавської області Олег Бокач.

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Як пише полтавське видання Ехо, Бокач загинув у Авдіївці під час обстрілу, йому було 23 роки.

Зазначається, що після закінчення медичного коледжу Олег Бокач пішов служити за контрактом у Збройні сили України. Проходив службу в 95-й десантно-штурмовій бригаді.

"Сьогодні (13 травня - ред.) їхні позиції обстріляли бойовики. Олег хотів витягти пораненого військового із зони обстрілу, але у нього влучив осколок снаряду", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що упродовж 11 травня російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю.