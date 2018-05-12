Ситуація на Донбасі залишається напруженою: 50 обстрілів, троє поранених

Бойовики 19 разів використовували важке озброєння.

Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.

Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння.

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На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби, зазначають у прес-центрі.

Відмічається, що ситуація на Донецькому напрямку була більш напруженою. Там цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски, Зайцеве.

Українські захисники також тримали оборону на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Гнутове та Широкине.

"В результаті адекватної відповіді, за даними розвідки, знищено 3 та поранено 4 окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає", - йдеться у повідомленні ООС.