Операція Об'єднаних сил на Донбасі: терористи зазнали значних втрат

09:12, 18 травня 2018
Війна
4919 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожНа Донбасі ліквідовано командира терористів "ДНР": з'явилися подробиці

Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували шістьох бойовиків, ще одного поранили.

Раніше прес-центр ООС повідомляв, що за минулу добу і ніч 18 травня незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь на Донбасі. Семеро українських військових отримали поранення

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #втрати#бойовики#ЗСУ#операція Об’єднаних сил