Операція Об'єднаних сил на Донбасі: терористи зазнали значних втрат
09:12, 18 травня 2018Війна
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Окупанти проводили обстріл з мінометів в районі Троїцького на Луганщині, а також Світлодарська, Новолуганского, Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Водяного на Донеччині.
Ілюстрація REUTERS
За минулу добу і ніч терористи зазнали втрат на Донбасі, відомо про шістьох ліквідованих.
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Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували шістьох бойовиків, ще одного поранили.
Раніше прес-центр ООС повідомляв, що за минулу добу і ніч 18 травня незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь на Донбасі. Семеро українських військових отримали поранення.
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