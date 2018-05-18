Операція Об'єднаних сил на Донбасі: терористи зазнали значних втрат

Окупанти проводили обстріл з мінометів в районі Троїцького на Луганщині, а також Світлодарська, Новолуганского, Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Водяного на Донеччині.

За минулу добу і ніч терористи зазнали втрат на Донбасі, відомо про шістьох ліквідованих. Читайте такожНа Донбасі ліквідовано командира терористів "ДНР": з'явилися подробиці Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували шістьох бойовиків, ще одного поранили. Раніше прес-центр ООС повідомляв, що за минулу добу і ніч 18 травня незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь на Донбасі. Семеро українських військових отримали поранення.

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