Потрібно продовжувати думати над розгортанням миротворчої місії ООН на Донбасі - Меркель

За словами канцлера, «на жаль, сьогодні вночі сталося серйозне порушення режиму припинення вогню, тому думка про місію ООН - нам потрібно продовжувати думати про неї, й ми узгоджуємо свої дії».

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що потрібно продовжувати думати над розгортанням миротворчої місії ООН на Донбасі, щоб продовжити політичну частину Мінських угод.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним після переговорів у Сочі.

«На жаль, сьогодні вночі сталося серйозне порушення режиму припинення вогню, тому думка про місію ООН - нам потрібно продовжувати думати про неї, й ми узгоджуємо свої дії», - сказала Меркель.

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Вона підкреслила, що глави МЗС повинні далі працювати, й це буде великим успіхом для стабілізації ситуації на Донбасі, «щоб проводилися політичні кроки щодо реалізації Мінська-2».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру операції Об'єднаних сил, сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь із 122-міліметрових гармат по Троїцькому. Було зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.

Загинули 13-річний хлопчик і його батько, важко поранено матір, отримав поранення старший брат.