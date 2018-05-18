Потрібно продовжувати думати над розгортанням миротворчої місії ООН на Донбасі - Меркель
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що потрібно продовжувати думати над розгортанням миротворчої місії ООН на Донбасі, щоб продовжити політичну частину Мінських угод.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним після переговорів у Сочі.
«На жаль, сьогодні вночі сталося серйозне порушення режиму припинення вогню, тому думка про місію ООН - нам потрібно продовжувати думати про неї, й ми узгоджуємо свої дії», - сказала Меркель.
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Вона підкреслила, що глави МЗС повинні далі працювати, й це буде великим успіхом для стабілізації ситуації на Донбасі, «щоб проводилися політичні кроки щодо реалізації Мінська-2».
Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру операції Об'єднаних сил, сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь із 122-міліметрових гармат по Троїцькому. Було зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.
Загинули 13-річний хлопчик і його батько, важко поранено матір, отримав поранення старший брат.