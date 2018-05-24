Бойовики вдарили по медзакладах Торецька: у штабі показали наслідки обстрілу (фото)

Спостерігачі СЦКК зафіксували обстріл і поінформували про подію Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Бойовики збройних формувань РФ випустили по будівлях психіатричного та протитуберкульозного диспансерів міста Торецьк щонайменше 35 снарядів та мін з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Як повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), за результатами фотофіксації, проведеної цього дня, спостерігачі СЦКК встановили, що вогонь по цивільній інфраструктурі Торецька противник вів з використанням фугасно-осколочних снарядів повітряного розриву.

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Зокрема, зафіксовано пошкодження стін та вікон медичних закладів, прилеглого газогону та декількох автомобілів.

Зазначається, що ніхто з місцевих жителів не постраждав. Хворих, які перебували на лікуванні, за інформацію Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, найближчим часом буде евакуйовано до тубдиспансерів Слов'янська та Краматорська.

Про зазначене поінформовано СММ ОБСЄ. На місці обстрілу також працюють фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. За даним фактом порушене кримінальне провадження.

«Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що подібні дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ є доволі цинічним, свідчить про явне нехтування ними усіма нормами міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня бойовики обстріляли в Торецьку будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей. Загалом внаслідок того ранкового артобстрілу міста було пошкоджено 7 будинків. Постраждалих не було.

Сьогодні, 24 травня, відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області поінформував про новий обстріл Торецька бойовиками. Повідомлялось, що подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.