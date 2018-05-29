Український військовий на Донбасі вижив після пострілу в обличчя та встиг добити ворога - журналіст (фото)

Журналіст розповів, що боєць буде жити, попереду - операція.

Унаслідок бою з дозором окупантів дивом вижив український боєць, в якого вистрілив упритул один з терористів.

Про це повідомив журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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"Драма - на одній з ділянок фронту нещодавно наші атакували дозор російських найманців, трьох знищили. Але перед смертю один з найманців вистрілив у бійця нашої ударної групи, постріл прямо в обличчя! Бог є - ось як розпорола щоку нашого Героя автоматна куля - він вижив після пострілу впритул! І встиг добити ворога", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, на Світлодарській дузі бойова група К-2, що входить до 54-ої бригади, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку терористів.