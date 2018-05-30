Генерал: після чемпіонату світу в РФ на Донбасі "можуть бути різного роду зміни"

09:45, 30 травня 2018
Війна
2290 0
На думку генерала, до середини літа ситуація на Донбасі буде стабільною / фото УНІАН

Читайте такожУкраїнські військові знищили БМП противника на Донбасі (відео)

Про це розповів екс-заступник глави Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє «Апостроф».

Генерал зазначив, що Кремль не зацікавлений в ескалації конфлікту на Донбасі перед проведенням Чемпіонату світу з футболу.

"При цьому з тієї сторони постійно говорять, що ми хочемо використовувати цей час для того, щоб розпочати повномасштабну операцію або якісь більш серйозні дії", - зауважив генерал.

"Тобто до кінця чемпіонату (до середини липня – ред.) ситуація буде утримуватися Москвою, а після чемпіонату можуть бути різного роду зміни. І це буде залежати від того, що за цей час напрацюють питання миротворців", - підкреслив Романенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення на Донбасі
Теги: #Донбасс#война