Генерал: після чемпіонату світу в РФ на Донбасі "можуть бути різного роду зміни"

До кінця чемпіонату з футболу в Росії ситуація на Донбасі буде "утримуватися Москвою", вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко.

До середини літа ситуація на тимчасово окупованому Донбасі буде залишатися стабільною.

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Про це розповів екс-заступник глави Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє «Апостроф».

Генерал зазначив, що Кремль не зацікавлений в ескалації конфлікту на Донбасі перед проведенням Чемпіонату світу з футболу.

"При цьому з тієї сторони постійно говорять, що ми хочемо використовувати цей час для того, щоб розпочати повномасштабну операцію або якісь більш серйозні дії", - зауважив генерал.

"Тобто до кінця чемпіонату (до середини липня – ред.) ситуація буде утримуватися Москвою, а після чемпіонату можуть бути різного роду зміни. І це буде залежати від того, що за цей час напрацюють питання миротворців", - підкреслив Романенко.