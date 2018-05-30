На Донбасі під час боїв поранення дістали четверо українських захисників (відео)

Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою та відзначається відносним зменшенням інтенсивності бойових дій. Про це йдеться в зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

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У прес-центрі зазначили, що бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.

"Російсько-окупаційні 36 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з них 9 разів застосовували важке озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться в зведенні.

Там повідомили, що під час бойових дій чотирі наших захисники отримали поранення. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.