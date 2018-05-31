Тука про "прямі переговори" щодо Донбасу: Путін хоче повторити в Україні сценарій Придністров'я

Тука наголосив: "коли чуєте заклики до "прямих переговорів", знайте - "говорит Москва".

Москва намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи "прямі переговори" з "ЛДНР" на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

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"Мета Кремля - повторити в Україні сценарій Придністров‘я. Під час зустрічі з віце-прем‘єром Молдови я почув: стратегічна наша помилка полягає в тому, що ми погодились на "прямі переговори з ПМР", - йдеться у його повідомленні.

За словами Туки, після початку "прямих переговорів" наступної хвилини Москва зробить "крок в сторону": "ну вот, теперь и договаривайтесь между собой".

"Виставивши своїх маріонеток як повноцінну сторону переговорів, Кремль миттєво займе позицію "спостерігача та миротворця", знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Отже, Києву доведеться мати справу з "представниками", які абсолютно ні на що не впливають", - додав він.

Раніше представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко очікує, що переговори у Мінську будуть складними.