Геращенко: сьогодні буде дуже важке засідання у Мінську

Ірина Геращенко висловила стурбованість відсутністю реакції світу на проблему заручників і політв‘язнів.

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко очікує, що сьогоднішні переговори у Мінську будуть складними.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні Мінськ. Іду з важким серцем. Й через страшні нічні новини. Й через гостре усвідомлення, що відбувається серйозна ескалація конфлікту, не лише на лінії фронту. Війна, тероризм - поряд, в тилу. Сьогодні буде дуже важке засідання- через погіршення без пекової ситуацій, вбивства дітей на Донбасі, через заблоковане питання звільнення заручників і недопуск МКЧХ до в‘язнів, через відсутність відповіді РФ щодо українські ініціативи передати їм 23 росіян, аби звільнити наших, в тому числі Олега Сенцова», – зазначила Геращенко.

Вона висловила стурбованість відсутністю реакції світу на проблему заручників і політв‘язнів. «Так, люди доброї волі в багатьох каїнах вийшли на акції підтримки Олега і його колег по нещастю. Але де заяви, бодай про занепокоєння, урядів і лідерів, ОБСЄ, ООН, РЄ, ПАРЄ , МКЧХ, ЄС, США і інших інституцій, які б мали жорстко реагувати на недопуск лікарів і консулів, безпідставне утримання в тюрмах більше, аніж 4 роки? Світ мовчить. Й це ускладнює українську задачу – витягти», – додала вона.