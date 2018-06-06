Радбез ООН схвалив заяву щодо загострення на Донбасі

У Радбезі занепокоєні загостренням безпекової ситуації на Донбасі.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила заяву із закликом до усіх сторін збройного конфлікту добитися негайного прогресу у виконанні Мінських угод.

Відповідну заяву зачитав від імені усіх членів Радбезу ООН головуючий на засіданні, постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаний Націй Василь Небензя, яке транслювалось на сайті організації.

Російських посол сказав, що після консультацій з усіма членами Радбезу, він був уповноважений зачитати заяву від імені Ради безпеки ООН.

У тексті документа не сказано жодного слова про відповідальність Росії за ситуацію на Донбасі.

Зокрема, він заявив, що "Рада безпеки висловлює серйозну стурбованість щодо нещодавнього погіршення ситуації у галузі безпеки на сході України, і щодо її серйозного впливу на цивільне населення".

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"Рада безпеки засуджує постійні порушення режиму припинення вогню, особливо застосування важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться у заяві і зазначається, що через це застосування цього озброєння трагічно гинуть люди, в тому числі серед цивільного населення.

У заяві сказано, що Радбез ООН закликає реалізувати "зобов'язання щодо розведення сил і засобів і негайно відвести важке озброєння згідно з відповідними положеннями Мінських угод".

Також члени Радбезу вітають роботу агенцій ООН з метою покращення гуманітарної ситуації на сході України. У заяві йдеться про необхідність активізації зусиль з метою полегшення страждання цивільного населення, враженого конфліктом.

Разом з тим, Рада безпеки ООН висловила повну підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликала усі сторони сприяти діяльності місії, включаючи надання безпечного та захищеного доступу спостерігачам на території всієї України для виконання покладених на місію завдань, а також гарантувати безпеку її персоналу та захист її спорядження.

При цьому, члени Радбезу знову повторили повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, підкресливши необхідність суворого дотримання резолюції 2202 (2015), якою був схвалений Комплекс заходів із виконання Мінських угод.

"Рада безпеки ООН закликає усі сторони поновити зобов'язання щодо мирного процесу та впровадити усі заходи, погоджені у "нормандському форматі" та Тристоронньою контактною групою для того, аби добитися негайного прогресу у виконанні Мінських угод", - наголошується в заяві.

Також Рада безпеки знову підтвердила повну підтримку резолюції 2166 (2014), яка стосується катастрофи літака рейсу MH17.