Голови МЗС "нормандської четвірки" вперше обговорять введення миротворців ООН на Донбас

У понеділок міністри закордонних справ чотирьох країн, матимуть можливість викласти свої погляди з приводу миротворчої місії ООН.

Вперше однією з головних тем переговорів міністрів закордонних справ у Берліні в понеділок, 11 червня, в "нормандському" форматі стане миротворча місія ООН для Сходу України.

Про це повідомила у п'ятницю, 8 червня, офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар, передає Deutsche Welle.

Крім того, заявила вона, мова на зустрічі, як це було і раніше, піде про стан справ у реалізації мінських домовленостей та імпульси, що здатні прискорити цей процес. З точки зору офіційного Берліна, існують три головні передумови позитивних зрушень у справі врегулювання конфлікту на Сході України.

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"По-перше, це стабільне перемир'я. По-друге, відведення важких озброєнь. І, по-третє, прогрес на шляху реалізації мінських угод", - перерахувала Адебар.

Стосовно ж місії "блакитних шоломів" для Донбасу, то в Берліні знають про наявність істотних розбіжностей між Москвою і Києвом щодо умов такої місії, її формату, повноважень, чисельності, мандату, а також зони відповідальності.

У понеділок міністри закордонних справ чотирьох країн матимуть можливість викласти свої погляди з цього приводу та обмінятися думками. "А потім, ввечері, треба буде подивитися, чи є зрушення в цьому питанні, і які "гвинтики" слід підкрутити, щоб з'явилася можливість зблизити позиції", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року.