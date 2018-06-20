Бойовики вчора порушували режим тиші на всіх напрямках: троє військових поранені (відео)

Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї.

Вчора російсько-окупаційні війська 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook, на Горлівському напрямку бойовики не припиняли спроб послабити оборонні рубежі ЗСУ в районі населеного пункту Артемове.

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На Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, окупанти вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне.

«Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення. Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення. За даними розвідки трьох окупантів поранено», – йдеться у повідомленні.

Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.