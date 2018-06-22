Експерт спрогнозував, коли Путін може посилити агресію на Донбасі

Агресивність політики Кремля буде наростати по мірі наближення президентських виборів в Україні.

Після відносного зниження інтенсивності у період проведення Чемпіонату світу з футболу і з наближенням чергової річниці незалежності України можливий черговий сплеск військової активності на Донбасі.

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Про це на чаті в «Главреді» повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його прогнозами, ще одним приводом для посилення агресії РФ можуть бути вибори президента України.

«Що стосується поведінки Москви по закінченню Чемпіонату світу-2018, то агресивність політики буде наростати по мірі наближення президентських виборів в нашій країні», – сказав експерт.

При цьому Жданов підкреслив, що прямої загрози з боку Росії для європейських країн не існує, оскільки є "хлопчик для биття" – країна Україна.