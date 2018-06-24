Телеведучий Мухарський: ментальний «совок» переміг Україну у певній частині країни

Звільненню Донецька та Луганська має передувати українізація сходу країни, вважає музикант.

Звільнення окупованих територій Донбасу буде серйозно ускладнене серйозними змінами в масовій свідомості частини українців, вважає телеведучий і співак Антін Мухарський (сценічний псевдонім Орест Лютий).

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"Насправді Я поки не бачу якихось позитивних моментів і перспектив у тому, щоб Донецьк і Луганськ повернути, тому що сталися ментальні зрушення в структурі українського населення, і на певних територіях "совок" переміг Україну. "Совок" — як агресивна, консервативна і моральна традиція імперії. Видалити це з голів — основне завдання", — цитує його слова «Главред».

Музикант зазначає, що керівництво країни займається армією, але при цьому не робить жодних кроків щодо українізації зазначених територій, які номінально є Україною, але по суті нею не є.

"Потрібна українізація, щоб люди почували себе в українському полі, щоб звучала українська мова, українська пісня", — пояснив він.

За словами Мухарського, принцип "спочатку промивка мізків, потім — танки" добре відпрацьований Росією.

"І він діє. Дзеркально слід діяти і Україні. Тобто спочатку потрібно українізувати людей, давати їм надію і можливості розкрити себе, роботу, нарешті, давати якусь соціалку — над цим теж треба працювати. А вже потім, заручившись підтримкою цього населення, можна буде потроху звільняти території", — уклав він.

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