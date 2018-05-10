"Довб*ний совок": мер Лисичанська обурив соцмережі публікацією дітей у військовій формі СРСР

Міському голові Лисичанська Сергію Шиліну вказали на численні проблеми у місті.

Міський голова Лисичанська Сергій Шилін викликав обурення користувачів соцмереж після публікації фото дітей у військовій формі з підписом: «Вот поэтому нас не победить!».

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Після сьогоднішньої публікації мера у Facebook користувачі у коментарях обурюються використанням дітей у ідеологічних маніпуляціях.

«Поздоровляю мешканців Лисичанська з чудовим ватним мером! Найвищі тарифи в Україні – ф*гня. Повальне безробіття – ф*гня. Зруйновані дороги – ф*гня. Зате - "нас не победить"!.. Довб*ний совок», – прокоментував допис Шиліна заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

«Вам не соромно, як міському голові, ставити ці фото? Маніпуляція дітьми - це взагалі заборонений прийом! Так, Вас не перемогти, так само, як не подолати ваше неробство і сепаратизм в Лисичанську !!!!!! Місто вимирає, бруд всюди, будинки розвалюються, купа бомжів на смітниках, дороги просто морок !!!! Зате вас не перемогти !!!!!!! Жах !!!!! Ганьба вам !!!!!», – пише колишня мешканка Луганська, голова благодійного фонду «Долоні долі» Ірина Келлер.

Згодом мер видалив скандальний пост, однак користувачі встигли зробити скріншоти.