Politico: Охоплений війною Донбас стає здичавілим

Ніхто не контролює популяцію диких тварин, які перестали боятися людей.

Маленьке телятко стало черговою жертвою війни на Донбасі. Місцева фермерка Галина Коровайцева прив’язала його у себе на подвір’ї в селі Урзуф, розташованому за 50 кілометрів від лінії фронту, де тривають бої між армією України і російськими силами. Коли жінка прийшла додому увечері, вона побачила, що теля вбили вовки, з’ївши його нутрощі.

«Чоловік був ще на роботі. Ми завжди заганяємо теля в сарай на ніч. Але вони прийшли і з’їли його», - розповіла Коровайцева журналістам Politico.

Видання нагадує про криваву війну на Сході України, жертвами якої за більш ніж чотири роки стали понад 10 тисяч людей. А ще близько 1,6 мільйонів місцевих мешканців були змушені покинути свій дім. Економіка регіону зруйнована, а довкілля страждає через зруйновані і затоплені шахти, розорені землі і знищені заводи.

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Однак, для колись пригнобленої дикої природи на Донбасі війна стала благословенням. Через бої ніхто систематично не стежить за популяцією диких тварин в регіоні. Місцеві мешканці, солдати, лісники і захисники довкілля погоджуються: охоплені війною райони дедалі більше дичавіють.

Ще в 2014 році історії про те, як вовки атакують домашню худобу, були казками для мешканців Донбасу. Сьогодні ж частково через заборону на полювання поблизу зони бойових дій дикі хижаки процвітають вздовж всієї 450-кілометрової лінії фронту.

«Впродовж сотень років популяція великих тварин була під контролем, а тепер ні, і це в перше», - сказав еколог з української неурядової організації захисту довкілля «Екологія, право, людина» Олексій Василюк, який вважає, що це добре.

Окрім вовків він вказав на збільшення кількості диких кабанів, рідкісної перегузні звичайної і майже зниклих степових бабаків. До війни Донбас був одним з найбільш населених регіонів України, поступаючись хіба що Києву. Природа тут деградувала, майже нічого не лишилося. За словами Василюка, ситуація з дикими тваринами в Донбасі схожа з тією, яка склалася в зоні відчуження навколо Чорнобиля. Небезпечна радіоактивна зона фактично стала заповідником з найбагатшою популяцією різних видів.

«Регіон тепер переживає ефект Чорнобиля. Він забруднений, але не радіацією, а промисловістю. Якість повітря і води тут погана. Земля отруєна. Але найважливіше те, що тут лишилося мало людей, стало менше важкої і аграрної промисловості. Так, війна триває, і тварини тікають від шуму і загрозливої активності. Але їхня популяція зростає, що рідкість», - сказав Василюк.

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Але не всі на Донбасі такі задоволені, як Василюк, який добивається, щоб українських вовків занесли до Червоної книги». Ця ініціатива не подобається місцевим мисливцям. На відміну від Чорнобиля, зона бойових дій в Донбасі заселена. Війна щодня нагадує про себе в Урзуфі. Вибухи від військових навчань неподалік звучать постійно, кількість людей у військовій формі побільшала. Колись в село приїжджали на морський відпочинок туристи, але тепер їх немає. Та ще й лисиці і вовки почали навідуватися в село, загризаючи худобу і домашніх тварин.

«Вони більше не бояться людей, не бояться світла. Всі бояться цих вовків», - сказав Семен Голійоллу.

Селяни дуже залежать від вирощення домашньої худоби. Приміром, теля можна продати тут за 5 тисяч гривень. Це чимала сума для сім’ї, чия щомісячна зарплата в двічі менша.