Не тільки у Києві потоп: військова показала затоплені окопи на Донбасі (фото)

Бійцям доводиться плавати в окопах.

В результаті рясних дощів затопило не тільки дороги та підземні переходи Києва, а й окопи військових на Донбасі.

Фотографіями потопу на фронті поділилася військова Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook.

"Уся стрічка в підтопленому переході в Києві, але то все х**ня, мої любі. Подивіться, як виглядають деякі окопи на фронті і як по ним пересуваються бійці", - написала військова.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.