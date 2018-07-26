Не тільки у Києві потоп: військова показала затоплені окопи на Донбасі (фото)
09:27, 26 липня 2018Війна
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Бійцям доводиться плавати в окопах.
На Донбасі внаслідок зливи затопило окопи / фото Facebook Вікторія Руденко
В результаті рясних дощів затопило не тільки дороги та підземні переходи Києва, а й окопи військових на Донбасі.
Фотографіями потопу на фронті поділилася військова Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook.
"Уся стрічка в підтопленому переході в Києві, але то все х**ня, мої любі. Подивіться, як виглядають деякі окопи на фронті і як по ним пересуваються бійці", - написала військова.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.
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