На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій українських військових

У ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Упродовж минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил в соцмережі. "Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося", - зазначається в повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного.

"За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", йдеться в зведенні.

За даними розвідки двох окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.