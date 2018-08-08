Військові на Донбасі відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків

Бійці ООС застосовували при цьому штатну піхотну зброю.

Минулої доби українські війська на Донбасі змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник. «Протягом 7 серпня на Луганському напрямку зафіксовано 15 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Практично на кожен ворожий обстріл захисники України застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь, з метою збереження життя та здоров’я особового складу та придушення активності противника», - сказав Мотузяник.

Він додав, що на Донецькому напрямку наші оборонці потрапляли під прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ 21 раз.

Загалом, зазначив Мотузяник, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів свідомо порушували режим тиші у тому числі 5 разів із важкого озброєння. Загалом ворог випустив 69 мін 82-го калібру.

«Підрозділи Об’єднаних сил впевнено ведуть оборону та відповідають ворогу вогнем виключно зі штатної піхотної зброї», - підкреслив речник.

Він підтвердив ранкову інформацію штабу ООС, що внаслідок бойових дій 7 серпня втрат серед українських захисників немає. А також додав, що за даними нашої розвідки минулої доби трьох окупантів було знищено та дев’ять поранено.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня учасники ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив. Однак вже протягом 1 липня бойовики 25 разів порушили так зване «хлібне перемир’я», двічі – із важкого озброєння.