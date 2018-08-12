Ситуація на Донбасі: біля Кримського та Новотошківського бойовики збільшили інтенсивність обстрілів

За минулу добу бойовики посилили спроби повітряної розвідки позицій Об'єднаних сил.

На Донбасі біля Кримського та Новотошківського противник збільшив інтенсивність обстрілів ймовірно з метою витіснення Об'єднаних сил з зайнятих позицій.

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Про це на брифінгу заявив представник прес-центру операції Об’єднаних сил Анатолій Стельмах.

«Залишається напруженою ситуація на Маріупольському та Луганському напрямках, особливо в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, де противник збільшив та не знижує інтенсивність обстрілів, ймовірно, з метою витіснення Об'єднаних сил з займаних позицій», - сказав він.

За його словами, бойовики застосували ствольну артилерію та протитанкові керовані ракети.

«У всіх випадках ведення вогню противником командирами підрозділів здійснювалася оцінка обстановки та приймалися рішення на застосування адекватних заходів», - додав Стельмах.

Представник прес-центру ООС повідомив, що загалом протягом цієї доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Світлодарськ, Водяне та Гнутове, при цьому двічі застосовувавши міномети калібром 120 та 82 мм.

Водночас Стельмах зазначив, що минулої доби, 11 серпня, бойовики посилили спроби повітряної розвідки позицій Об'єднаних сил.

«Засобами ППО зафіксовано 7 випадків застосування ворогом безпілотних літальних апаратів, чотири з яких ідентифіковано як «Орлан-10» і два як «Тахіон» російського виробництва. Для припинення роботи БПЛА застосувалися засоби радіоелектронної боротьби, сили ППО приводилися у бойову готовність «Повна», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 34 обстріли позицій ОС, у тому числі чотири рази із важкого озброєння, поранено одного українського військового.